POL-WHV: Unter Betäubungsmitteleinfluss fahrend in Schortens kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 27-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots) - Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 23.06.2025 in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem folgenschweren Brand, bei dem ein vierjähriges Kind verstarb. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht ...

