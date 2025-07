Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Fahrzeug überschlägt sich nach Zusammenstoß - Beide Verkehrsteilnehmer werden verletzt ins Krankenhaus verbracht

Bockhorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Urwaldstraße (B 437) an gestrigen Nachmittag erlitten zwei Verkehrsteilnehmer Verletzungen. Eine 74-jährige Verursacherin befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi die Bundesstraße aus Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg. Das vor ihr fahrende Fahrzeug, welches von einem 64-jährigen geführt wurde, beabsichtige nach rechts in den Totenweg abzubiegen. Die 74-jährige übersah dies Vorhaben und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug des 64-jährigen und blieb im Seitenraum liegen. Das Fahrzeug der 74-jährigen rutschte ebenfalls in den Seitenraum. Beide Beteiligte mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Bundestraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell