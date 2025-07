Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 04.07.-06.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Veranstaltung Wochenende an der Jade (WadJ) Vor Beginn des letzten Veranstaltungstages kann aus polizeilicher Sicht von einem ruhigen WadJ berichtet werden. Neben den gewöhnlichen alkoholbedingten Streitigkeiten kam es vereinzelt zu volksfesttypischen Delikten wie Körperverletzungen und Unterstützungen für den eingesetzten Rettungsdienst in Zusammenhang mit alkoholisierten Personen.

Sperrmüllbrand in einem Schuppen

Am Freitagmorgen geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Sperrmüllhaufen in einem Schuppen in der Emsstraße in Brand. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte der Brand zügig gelöscht werden, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Fahren unter BtM-Einfluss

Am Freitagnachmittag wird ein 24-jähriger Wilhelmshavener durch Polizeibeamte in der Adalbertstraße kontrolliert. Bei dem Pkw-Führer konnte bei einem Drogenvortest eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell