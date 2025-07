Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt zwei Personen fest - Eine Reise endet in der Jugendarrestanstalt

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Mittwochnachmittag (16.07.2025) einen 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bochum im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen der Vorbereitung der Fälschung unrichtiger Impfausweise in fünf Fällen gegen den im September 2023 Verurteilten erlassen hatte. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Dank eines Familienangehörigen konnte der in Herten lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 130 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 3.900 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden.

Mittwochabend kontrollierte die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Dubai/Vereinigte Arabische Emirate vorstellte. Hier stellten sie fest, dass der 21-Jährige von der Jugendarrestanstalt Düsseldorf gesucht wurde. Im März dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Sichverschaffens von Cannabis und Diebstahls gegen den jungen Mann erlassen. Demnach wurde er im September 2024 zu vier Tagen Kurzarrest verurteilt. Da er sich auf die ergangene Arrestantrittsladung nicht gestellt hatte und flüchtig war, wurde die Fahndung veranlasst. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Krefelder durch die Bundespolizei an die zuständige Jugendarrestanstalt überstellt.

