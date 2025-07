BPOL NRW: Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen und Glasflaschen für den Hauptbahnhof Münster

Dortmund (ots) - Am Morgen des 16. Juli kontrollierten Polizisten einen Minderjährigen im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser griff die Ordnungshüter später mehrmals an. Aufgrund der erhöhten Eigengefährdung brachten die Bundespolizisten ihn in ein Krankenhaus. Gegen 04:30 Uhr stellte eine Streife den 17-Jährigen ...

mehr