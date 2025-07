Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisster Jugendlicher greift Einsatzkräfte an Bundespolizei ermittelt nach mehrfachem Angriff

Dortmund (ots)

Am Morgen des 16. Juli kontrollierten Polizisten einen Minderjährigen im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser griff die Ordnungshüter später mehrmals an. Aufgrund der erhöhten Eigengefährdung brachten die Bundespolizisten ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 04:30 Uhr stellte eine Streife den 17-Jährigen fest. Eine Überprüfung seiner Daten ergab eine Fahndungsausschreibung. Die Polizei des Landes Schleswig-Holstein ließ nach dem syrischen Staatsangehörigen suchen, da er sich unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung entfernt hatte. Die Beamten informierten den Gesuchten darüber, dass er in Gewahrsam genommen sei, und brachten ihn zur nahegelegenen Dienststelle. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Einsatzkräfte verbal und zeigte deutlich seinen Missmut gegenüber der Polizei. In den Gewahrsamsräumen versuchte der Syrer bei der Durchsuchung, die Uniformierten mit Faustschlägen und Fußtritten anzugreifen, weiter versuchte sich er sich selbst zu verletzen. Er erfolgte die Fixierung mittels Handfessel, sodass sich der Angreifer vorerst beruhigte. Aufgrund seines Verhaltens entschied der Dienstgruppenleiter, dass die Ingewahrsamnahme nicht in einer Jugendeinrichtung, sondern im Polizeigewahrsam erfolgen soll. Als man ihn darüber informierte, griff er die Polizisten erneut an und verletzte dabei einen der Beamten mit einem Tritt gegen den Oberschenkel. Ein hinzugezogener Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Für die Untersuchung musste der Querulant an den Händen und Füßen gefesselt werden, um eine Verletzung für sich selbst oder andere zu verhindern. Aufgrund der Eigengefährdung brachten die Bundespolizisten den Gesuchten in ein Krankenhaus. Gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem setzten sie die Jugendeinrichtung in Kenntnis.

Der verletzte Beamte verblieb dienstfähig.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell