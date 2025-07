Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierter Mann mit Elektroschocker - Bundespolizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Am Nachmittag des 15. Juli überprüften Bundespolizisten einen bulgarischen Staatsangehörigen am Essener Hauptbahnhof. Es stellte sich heraus, dass er einen gefährlichen Gegenstand in der Tasche hatte, welchen er nicht mitführen durfte.

Gegen 14:45 Uhr erweckte der 27-Jährige die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte, nachdem er offensichtlich alkoholisiert Personen im Hauptbahnhof Essen belästigte. Vor Ort wies sich der Mann nicht aus und die Beamten nahmen ihn für die weiteren Maßnahmen mit zur Bundespolizeiwache. Dort fanden sie seine bulgarische ID-Karte, welche seine Identität zweifelsfrei bestätigte.

Die Uniformierten entdeckten zudem einen Elektroschocker in seiner rechten Hosentasche, bei welchem jedoch die Batterien fehlten. Dieser verfügte zwar über ein amtliches Prüfzeichen, jedoch benötigt man zum Führen dieses Gegenstands eine Berechtigung. Die konnte der Dorstener nicht vorweisen.

Daraufhin beschlagnahmten die Einsatzkräfte das Elektroimpulsgerät.

Nach erfolgter Belehrung machte der Bulgare von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter zum Sachverhalt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,20 Promille. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der 27-Jährige die Dienststelle mit einem Platzverweis verlassen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell