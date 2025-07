Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 24-Jährigen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 40 im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am späten Dienstagabend, 15. Juli 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 Fahrgäste eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von London nach Lodz. Hierbei wurden auch die Personalien eines 24-jährigen Polen anhand seines gültigen polnischen Reisepasses in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Der durchgeführte Datenabgleich ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Erschleichen von Leistungen vorlag. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Den zur Abwendung der 25-tägigen Freiheitsstrafe erforderlichen Geldbetrag in Höhe von 1250 Euro konnte der Verurteilte nicht aufbringen. Daher lieferte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein.

