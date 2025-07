POL-SI: Einbruch in Lottoladen - Tabak im Wert von 15.000 Euro entwendet - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Wilgersdorf) (ots) - Rund 2.000 Euro Bargeld ist die Beute von unbekannten Einbrechern, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.07.2025) in ein Hotel in Wilgersdorf eingebrochen sind. Die Täter brachen eine Tür an der Gebäudeseite auf und gelangten dadurch in das Innere des Hotels. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten. Die Kriminalpolizei ...

mehr