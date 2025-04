Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vollbesetzter Pkw kracht in Fußgängerüberweg

Bild-Infos

Download

Landkreis Hildburghausen / Veilsdorf (ots)

Gegen 22:45 Uhr krachte am Samstagabend ein vollbesetzter Pkw in den Fußgängerüberweg in Veilsdorf. Die 18-jährige Fahrerin verlor unmittelbar nach dem Bahnübergang, aus Richtung Hildburghausen kommend, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit einem Metallpfosten des beleuchteten Fußgängerüberweges. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Coburg verbracht. Zwei weitere Personen mussten ebenfalls in nächstgelegenen Kliniken medizinisch versorgt werden, darunter auch die Fahrerin. Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ein Gutachter hinzugezogen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallaufnahme dauerte nochn bis in die frühen Morgenstunden an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell