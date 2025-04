LPI-SHL: Schwelbrand verursacht Schaden an Hausanbau

Masserberg (ots) - Vermutlich war es das "eine" Glas Wein zu viel, das dazu führte, dass eine 36-jährige BMW-Fahrerin am Donnerstagabend in Fehrenbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Zum Glück blieb die Dame unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch ...

