LPI-SHL: Rohbau aufgebrochen

Schmalkalden (ots) - Unbekannte suchten am Morgen des 17.04.2025 in der Zeit von 03.50 Uhr bis 05.00 Uhr eine Bäckereifiliale in Schmalkalden, Renthofstraße heim. Hier versuchten diese, eine Tür aufzuhebeln und verursachten dadurch einen Sachschaden von 5.000,- Euro. In das Objekt konnten die Unbekannten jedoch nicht eindringen.

