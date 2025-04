LPI-SHL: Zusammenstoß beim rückwärts Ausparken - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots) - Ein 40-jähriger Mann lief Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr auf dem Gehweg der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis in Richtung Meininger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war, von der Straße ab und stieß gegen den Fußgänger. Der Mann stürzte und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der ...

