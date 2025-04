Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Oberhof (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag, 14:45 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den auf dem Parkplatz eines Hotels in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof geparkten grauen Audi. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein- oder Ausparken und der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Audi entstand im hinteren rechten Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0098415/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell