Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Pkw landet in Hecke ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr sind in Stuhr, Im Graftwinkel, zwei Pkw kollidiert, dabei ist ein Fahrzeug in einer Hecke gelandet.

Eine 52-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von einem Grundstück rückwärts auf die Straße Im Graftwinkel einfahren. Als sie zurücksetzte, touchierte sie mit dem Heck den vorbeifahrenden Pkw einer 82-jährigen Fahrerin. Diese erschrak, verwechselte Gas und Bremse und kam erst ca. 20 Meter weiter in einer Hecke zum Stillstand. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Eine 75-jährige Mitfahrerin im Pkw der 82-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw der 82-Jährigen musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

