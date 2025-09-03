Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Pkw landet in Hecke ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr sind in Stuhr, Im Graftwinkel, zwei Pkw kollidiert, dabei ist ein Fahrzeug in einer Hecke gelandet.

Eine 52-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von einem Grundstück rückwärts auf die Straße Im Graftwinkel einfahren. Als sie zurücksetzte, touchierte sie mit dem Heck den vorbeifahrenden Pkw einer 82-jährigen Fahrerin. Diese erschrak, verwechselte Gas und Bremse und kam erst ca. 20 Meter weiter in einer Hecke zum Stillstand. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Eine 75-jährige Mitfahrerin im Pkw der 82-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw der 82-Jährigen musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

