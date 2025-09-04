PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Unfall beim Abbiegen zwischen Pkw und Lkw - Wagenfeld, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Gegenverkehr übersehen

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr auf der B 214 beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen und ist mit dem Pkw einer 59-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 59-Jährige befuhr die B 214 in Richtung Nienburg, als der Lkw direkt vor ihr abbog. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei der Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Pkw der 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 12000 Euro.

Wagenfeld - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Rosenweg eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster im 1.Obergeschoss ins Haus. Nach Durchsuchung mehrerer Räume flüchteten die Täter mit u.a. Schmuck unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 12:01

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizeibilanz eine Woche nach Brokser Markt ---

    Diepholz (ots) - Mehr Straftaten, aber dennoch ein überwiegend friedlicher Verlauf. Das ist die Bilanz der Polizei auch eine Woche nach dem Ende des diesjährigen Brokser Marktes. Insgesamt verzeichnete die Polizei in diesem Jahr mit heutigem Stand 35 Straftaten. Im Jahr 2024 waren es mit Stand eine Woche nach dem Markt 32. Die Zahlen sind höher als unmittelbar nach ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:58

    POL-DH: --- Stuhr - Pkw landet in Hecke ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr sind in Stuhr, Im Graftwinkel, zwei Pkw kollidiert, dabei ist ein Fahrzeug in einer Hecke gelandet. Eine 52-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von einem Grundstück rückwärts auf die Straße Im Graftwinkel einfahren. Als sie zurücksetzte, touchierte sie mit dem Heck den vorbeifahrenden Pkw einer 82-jährigen Fahrerin. Diese erschrak, verwechselte Gas und Bremse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren