Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Unfall beim Abbiegen zwischen Pkw und Lkw - Wagenfeld, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Gegenverkehr übersehen

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr auf der B 214 beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen und ist mit dem Pkw einer 59-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 59-Jährige befuhr die B 214 in Richtung Nienburg, als der Lkw direkt vor ihr abbog. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei der Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Pkw der 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 12000 Euro.

Wagenfeld - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Rosenweg eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster im 1.Obergeschoss ins Haus. Nach Durchsuchung mehrerer Räume flüchteten die Täter mit u.a. Schmuck unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell