Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisstensache nach einer Jugendlichen aus Homburg - Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

66424 Homburg (ots)

Die am 25.04.2025 um 20:18 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Jugendlichen aus Homburg kann aufgehoben werden. Die Jugendliche konnte am späten Abend des 25.04.2025 durch Einsatzkräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen und an ihre Jugendeinrichtung in Homburg zurückgeführt werden.

Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte werden die Medienvertreter gebeten, den Namen und das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto des Vermissten aus allen Medien zu löschen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell