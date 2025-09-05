Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Einbrecher eingesperrt - Syke, Pedelec-Fahrerin verletzt ---



Twistringen - Einbrecher eingesperrt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Der Unbekannte drang durch eine Hintertür ins Haus ein. Eine 57-jährige Hausbewohnerin bemerkte den ungebetenen Gast und sperrte ich kurzerhand in der Obergeschosswohnung ein. Sie rief sofort die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf war der Unbekannte über einen Balkon unerkannt geflüchtet. Diebesgut hat der Unbekannte, nach ersten Erkenntnissen, nicht erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steinkamp / Herrlichkeit leicht verletzt. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin hatte sie beim Einbiegen von der Straße Steinkamp in die Straße Herrlichkeit übersehen und war mit ihr kollidiert. Die 37-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der gesamte Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

