POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.09.2025

Zeugenaufruf Barnstorf

Am gestrigen Samstag kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr - 12:30 Uhr beim Sonderpreis Baumarkt am Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hier stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim rangieren mit seinem Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz gegen einen an diesem Baumarkt als Einfriedung aufgestellten Bauzaun, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel. 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gastronomiebetrieb

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag, den 05.09.2025, auf Samstag, den 06.09.2025, gewaltsam Zutritt zu einen Gastronomiebetrieb in der Kirchstraße in Twistringen. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel.: 04243/970570, und die Polizei Syke, Tel.: 04242/9690, entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin Am Samstag, den 07.09.2025, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 77-Jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Heiligenfelder Straße in Syke und kreuzte die Bundesstraße 6 in Richtung der Straße Unter den Eichen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin, die die den Radweg der B6 in Fahrtrichtung Syke befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Fahrradfahrerin stürzte und sich nach Angaben des Pkw Fahrers leichte Verletzungen am Knie zuzog. Bei der Fahrradfahrerin handelte es sich um ein ca. 7-Jähriges Mädchen, das unmittelbar nach dem Unfall wieder auf ihr Fahrrad stieg und davon fuhr. Sie konnte auch durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Christine-Brückner-Straße im Stuhrer Ortsteil Brinkum ein. Kurz darauf wird von einer weiteren Tatbegehung abgesehen und der Täter entkommt unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen. Sachschaden: ca. 150 Euro

