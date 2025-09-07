Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Bei räuberischem Diebstahl Werkzeug und Fahrzeugfelge entwendet.

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, um 06.08 Uhr, trifft der 51-Jährige Geschädigte in seiner Werkstatt in der Blücherstraße auf drei unbekannte Täter, die sich Zugang zu seinem Firmenfahrzeug verschaffen wollen. Als diese ihn bemerken wird der Geschädigte von zwei Täter festgehalten, der Dritte schlägt ihm ins Gesicht. Die Täter entwenden diverses Werkzeug, sowie eine Felge. Sie entfernen sich mit einem weißen Renault Sprinter in Richtung Autobahn 43.

1. Person:

- männlich - südländischer Phänotyp - ca. 18 bis 20 Jahre alt - kurze schwarze Haare - schlanke Statur - trägt eine blaue Jeans und eine gelbe Schutzweste

2. Person:

- männlich - südländischer Phänotyp - ca. 18 bis 20 Jahre alt - ca. 170 bis 175cm groß - schlanke Statur - trägt eine blaue Jeans und eine gelbe Schutzweste

3.Person:

- männlich - südländischer Phänotyp - ca. 55 bis 60 Jahre alt - ca. 170 bis 180cm groß - stabile Statur - hat eine Glatze - trägt einen Bart auf Kinnhöhe

