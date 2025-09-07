Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Tresor aus Metzgerei entwendet
Herdecke (ots)
In der Nacht von Freitag, den 05.09.2025 auf Samstag, den 06.09.2025, zwischen 19.00 Uhr und 05.45 Uhr, verschaffen sich bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße Zugang zum Keller einer Metzgerei über den Keller des angrenzenden Mehrfamilienhaus. Dabei zerstören sie das Schloss der Zwischentür. In der Metzgerei reißen sie einen Tresor aus der Wandbefestigung und entwenden diesen komplett. Anschließend flüchten der oder die Täter in unbekannte Richtung.
