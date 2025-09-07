POL-EN: Herdecke - Einbruch in Mehrfamilienhaus, unbekannte Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Ennepetal (ots) - Am 05.09.2025, gegen 21:45 Uhr, befährt ein 19-jähriger Mann aus Ennepetal mit einem Skoda die Heilenbecker Str in Fahrtrichtung Ennepetal. Aus ungeklärter Ursache kommt er dabei in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich dabei. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. ...

