Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbruch in Mehrfamilienhaus, unbekannte Täter entwenden Schmuck und Bargeld
Herdecke (ots)
Am Freitag, den 05.09.2025, zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter, gewaltfrei durch die lediglich geschlossene Wohnungseingangstür, in die Wohnung des Geschädigten, in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Dort entwenden sie aus Bargeld, Goldmünzen, Ohrringe, eine Spardose und ein Taschenmesser. Nach Tatausführung fliehen die Täter in unbekannte Richtung.
