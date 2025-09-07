PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Mehrfamilienhaus, unbekannte Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025, zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter, gewaltfrei durch die lediglich geschlossene Wohnungseingangstür, in die Wohnung des Geschädigten, in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Dort entwenden sie aus Bargeld, Goldmünzen, Ohrringe, eine Spardose und ein Taschenmesser. Nach Tatausführung fliehen die Täter in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

