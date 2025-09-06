PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 05.09.2025, gegen 21:45 Uhr, befährt ein 19-jähriger Mann aus Ennepetal mit einem Skoda die Heilenbecker Str in Fahrtrichtung Ennepetal. Aus ungeklärter Ursache kommt er dabei in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich dabei. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

