POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots) - Schwer verletzt wurde ein 5-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am 04.09.2025, gegen 18:50 Uhr, auf der Straße Am Sinnerhoop. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn gelaufen. Dort wurde es durch den Pkw VW eines 31-jährigen aus Wuppertal erfasst. Der Fahrer hatte noch versucht ein Ausweichmanöver ...

mehr