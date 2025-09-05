Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: 5-jährige läuft aus Fahrbahn und wird von Pkw erfasst- Kind schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 5-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am 04.09.2025, gegen 18:50 Uhr, auf der Straße Am Sinnerhoop. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn gelaufen. Dort wurde es durch den Pkw VW eines 31-jährigen aus Wuppertal erfasst. Der Fahrer hatte noch versucht ein Ausweichmanöver durchzuführen, konnte der Zusammenstoß dadurch jedoch nicht verhindern. Das Kind wurde auf die Motorhaube aufgeladen und daraufhin auf die Fahrbahn geschleudert. Es kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell