PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zahlreiche Verkehrsteilnehmer melden pöbelnde Person auf Fahrbahn- 38-jähriger wird in Gewahrsam genommen

Schwelm (ots)

Durch eine Vielzahl von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern wurde am 03.09.2025, gegen 05:20 Uhr, eine männliche Person auf der Berliner Straße gemeldet. Diese Person lief über alle vier Fahrspuren und versuchte gegen die vorbeifahrenden Pkw zu treten, sodass es zu zahlreichen Ausweichmanövern kam. Umgehend wurden Kräfte der Polizeiwache Ennepetal zur Berliner Straße geschickt. Dort konnte ein 38-jähriger Schwelmer auf der Fahrbahn angetroffen werden. Er zeigte sich äußert aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und versuchte sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen von der Örtlichkeit zu entfernen. Im weiteren Verlauf erhärtete sich zudem der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leiste er aktiven Widerstand. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zu einem schädigenden Ereignis von unbeteiligten Personen kam es nicht. Den Schwelmer erwartet nun eine Strafanzeige, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:54

    POL-EN: Schwelm: Sachbeschädigung an Schule im Ländchenweg- Täter besprühen die Wände

    Schwelm (ots) - In einer Größe von ca. 15 x 2 Meter (BxH) haben Täter zwischen dem 29.08.2025 und dem 01.09.2025, 07:00 Uhr eine Betonwand und Fenster auf der Gebäuderückseite einer Schule im Ländchenweg mit schwarzer und roter Lackfarbe besprüht. Es wurden unterschiedliche, teils undefinierbare Schriftzüge und Beleidigungen gesprüht. Politisch motivierte ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:42

    POL-EN: Gevelsberg: Fahrt endet im Grünstreifen- Fahrer wird leicht verletzt

    Gevelsberg (ots) - Die Fahrt eines 56-jährigen aus Gevelsberg endete mit seinem Pkw der Marke Citroen am 03.09.2025, gegen 16:15 Uhr, im Grünstreifen der Hagener Straße. Der Gevelsberger war in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr über den dortigen Gehweg und blieb letztendlich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren