Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zahlreiche Verkehrsteilnehmer melden pöbelnde Person auf Fahrbahn- 38-jähriger wird in Gewahrsam genommen

Schwelm (ots)

Durch eine Vielzahl von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern wurde am 03.09.2025, gegen 05:20 Uhr, eine männliche Person auf der Berliner Straße gemeldet. Diese Person lief über alle vier Fahrspuren und versuchte gegen die vorbeifahrenden Pkw zu treten, sodass es zu zahlreichen Ausweichmanövern kam. Umgehend wurden Kräfte der Polizeiwache Ennepetal zur Berliner Straße geschickt. Dort konnte ein 38-jähriger Schwelmer auf der Fahrbahn angetroffen werden. Er zeigte sich äußert aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und versuchte sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen von der Örtlichkeit zu entfernen. Im weiteren Verlauf erhärtete sich zudem der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leiste er aktiven Widerstand. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zu einem schädigenden Ereignis von unbeteiligten Personen kam es nicht. Den Schwelmer erwartet nun eine Strafanzeige, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

