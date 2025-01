Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Supermarktbrand in Großrosseln

Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise

Großrosseln (ots)

Am gestrigen Montag (06. Januar 2025) kam es zu einem Brandgeschehen in einem Supermarkt in Großrosseln. Gegen 13:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Mitteilung über ein Feuer im Bereich der Pfandabgabe des SB-Warenhauses am Deutsch-Französischen Platz.

Der Supermarkt wurde umgehend von den Mitarbeitern vor Ort geräumt und das Feuer von der FFW Großrosseln abgelöscht. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Da auch das Warensortiment in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der Markt für den Kundenverkehr geschlossen werden. Der Gesamtschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Auffällig ist, dass es genau vor einem Jahr am gleichen Ort zu einem ähnlichen Brandgeschehen kam.

Neben 42 Kräften der FFW Großrosseln und einem Rettungswagen waren auch zwei Kommandos der Polizeiinspektion Völklingen vor Ort im Einsatz. In die weiteren Ermittlungen sind Beamte des Dezernats für Brandermittlungen im Landeskriminalamt eingebunden. Nach der Brandortbegehung gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können oder sonstige, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Für die Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell