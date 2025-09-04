Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter schlagen Kellerfenster ein

Wetter (ots)

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster gelangten Täter zwischen dem 24.08.2025, 10:00 Uhr und dem 03.09.2025, 08:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Poststraße. Nachdem die Täter erst in das Gartenhaus einbrachen, gelangten sie im Anschluss in das Wohnhaus und suchten dort nach Wertgegenständen. Dazu wühlten sie in Schränken und Schulbladen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

