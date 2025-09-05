Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung- Wohnung in Schwelm durchsucht
Schwelm (ots)
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Brandstiftung wurde am 04.09.2025, gegen 14:30 Uhr, die Wohnung eines 32-jährigen Schwelmers im Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße durchsucht. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden unterschiedliche undefinierbare Substanzen/Chemikalien aufgefunden, die als Beweismittel sichergestellt werden sollten. Für die Beurteilung der aufgefundenen Substanzen/Chemikalien wurden Kräfte des Landeskriminalamts hinzugezogen. Zudem unterstützte die Feuerwehr die Maßnahmen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Mehrfamilienhaus für den Abtransport komplett geräumt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bewohner des Hauses oder unbeteiligte Personen. Die Substanzen wurden aus der Wohnung entfernt und befinden sich nun in der fachlichen Bewertung. Aufgrund der Gesamtumstände befindet sich der Schwelmer aktuell im Gewahrsam der Polizei. Ob eine mögliche psychische Erkrankung bei dem Schwelmer vorliegt ist ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell