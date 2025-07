Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzt: Pedelecfahrer prallt auf PKW - 2507007

Hilden (ots)

Am Dienstag, 1. Juli 2025, kam es in Hilden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:40 Uhr hielt die 74-jährige Fahrerin eines Opel Corsa verkehrsbedingt vor einer Ampel an der Kreuzung Auf dem Sand / Westring. Ein hinter der Hildenerin fahrender 48-jähriger Pedelecfahrer war nach eigener Aussage kurz unaufmerksam und prallte gegen das Heck des Opels.

Am Auto und am Pedelec entstanden nur leichte Schäden, der Radfahrer trug jedoch schwere Verletzungen davon. Er wurde von der Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

