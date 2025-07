POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 02507006

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am frühen Morgen des Montag, 30. Juni 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt. Er befuhr gegen 1:30 Uhr die Richrather Straße in Richtung Süden. An der Einmündung der Overbergstraße nahm ihm ein schwarzer Mazda 6 mit einem Kennzeichen des Kreises Mettmann (ME) die Vorfahrt - beide Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Mazda stieg kurz aus, entfernte sich dann aber, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Er soll circa 1,85 Meter groß sein, eine tiefe Stimme, kurze Haare sowie eine kräftige Statur haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Velbert ---

Am Montag, 30. Juni 2025, kam es in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Linienbus schwer beschädigt wurde. Gegen 13:40 Uhr befand sich der Bus auf der Hauptstraße, als er von einem entgegenkommenden LKW mit Sattelauflieger gestreift wurde. Dabei wurde der Seitenspiegel des Busses abgerissen und die Seitenscheibe auf der Höhe des Busfahrers zersplitterte.

Der Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen oder sich um den Verletzten zu kümmern, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer des LKW vom Unfallort. Nach Zeugenaussagen soll das Fahrzeug aus einer weißen Zugmaschine und einem weißen Sattelauflieger bestehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

