POL-ME: Einbruch in Velbert - Täter auf Autobahn gestellt - 2507004

Eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der A40 führte am frühen Sonntagmorgen, 28. Juni 2025, zur Festnahme eines Einbrecherduos.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die beiden aus Rumänien stammenden Täter hatten bei einem Einbruch in ein Unternehmen in Velbert hochwertige Maschinenteile aus Kupfer mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Den Zutritt zu der Lagerhalle an der Konrad-Zuse-Straße verschafften sie sich gewaltsam durch das Zerstören einer Scheibe.

Beim Abtransport ihrer Beute mit einem Transporter fielen die Täter wenig später einer Streife der Autobahnpolizei auf der Autobahn A40 in Höhe Bochum/Wattenscheid-West auf. Die anschließende Kontrolle ergab, dass das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und der Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Zudem wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf die Ladung sowie einen Bolzenschneider und eine Metallsäge aufmerksam, zu deren Herkunft und Verwendung die beiden Rumänen keine plausiblen Angaben machen konnten. Aufkleber an den Metallteilen wiesen jedoch auf den rechtmäßigen Besitzer, das Unternehmen in Velbert, hin. Sofortige Ermittlungen zu der genannten Anschrift ergaben, dass es sich offensichtlich um Diebesgut handelte.

Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe für eine sofortige Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt. In einem Ermittlungsverfahren müssen sich die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Männer jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

