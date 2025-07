POL-ME: Nachtrag zu Pressemeldung "22-Jährige auf nächtlichem Heimweg beraubt - die Polizei ermittelt" - 2507005

Polizei Mettmann

Nachtrag zu Pressemeldung "22-Jährige auf nächtlichem Heimweg beraubt - die Polizei ermittelt" - 2507005

Ratingen

Wie in unserer Pressemitteilung vom 1. Juli 2025 berichtet, wurde eine 22-Jährige in der Nacht auf Samstag, 28. Juni 2025, auf dem Heimweg in Ratingen-Hösel von einem Unbekannten beraubt (siehe unsere OTS-Mitteilung 2507003 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777).

Leider fehlte in der Pressemitteilung die Beschreibung des flüchtigen Täters.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - schlanke Figur - sprach fließend deutsch - trug eine schwarze Sturmhaube - bekleidet mit schwarzem Kapuzenoberteil und schwarzer Hose - trug schwarze Schuhe der Marke "Nike"

Wir bitten, den redaktionellen Fehler zu entschuldigen.

