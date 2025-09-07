Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025 gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad die Wittener Straße. Vom Fahrbahnrand fuhr eine 70-jährige Sprockhövelerin in ihrem Pkw Audi an und beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei übersah die 70 Jährige den 73 Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 73 Jährige leicht verletzt und nach Behandlung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

