PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025 gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad die Wittener Straße. Vom Fahrbahnrand fuhr eine 70-jährige Sprockhövelerin in ihrem Pkw Audi an und beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei übersah die 70 Jährige den 73 Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 73 Jährige leicht verletzt und nach Behandlung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 06:07

    POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Ennepetal (ots) - Am 05.09.2025, gegen 21:45 Uhr, befährt ein 19-jähriger Mann aus Ennepetal mit einem Skoda die Heilenbecker Str in Fahrtrichtung Ennepetal. Aus ungeklärter Ursache kommt er dabei in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich dabei. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:55

    POL-EN: Gevelsberg: 5-jährige läuft aus Fahrbahn und wird von Pkw erfasst- Kind schwer verletzt

    Gevelsberg (ots) - Schwer verletzt wurde ein 5-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am 04.09.2025, gegen 18:50 Uhr, auf der Straße Am Sinnerhoop. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn gelaufen. Dort wurde es durch den Pkw VW eines 31-jährigen aus Wuppertal erfasst. Der Fahrer hatte noch versucht ein Ausweichmanöver ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren