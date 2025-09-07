Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Lebensgefährlich verletzt Person nach Frontalzusammenstoß

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Schwelmer die Hattinger Straße in seinem Pkw Mercedes-Benz. Auf einer Geraden außerhalb geschlossener Ortschaften kam er mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf von seinem Fahrstreifen ab und geriet nach links in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einer entgegenkommenden 59-jährigen Schwelmerin in ihrem Pkw Mazda frontal zusammen. Dabei wurde der 46 Jährige leicht und die 59 Jährige lebensgefährlich verletzt. Die 59 Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch einen Abschleppdienst aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt. Der Führerschein des 46 Jährigen wurde sichergestellt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hattinger Straße vollgesperrt.

