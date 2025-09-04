PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Vergewaltigung in Mauritz - Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem

POL-MS: Vergewaltigung in Mauritz - Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Nachdem ein unbekannter Mann am Donnerstag der vorletzten Woche (21.08., 12 Uhr) eine 56-jährige Masseurin in einem Massagesalon in Mauritz vergewaltigt hat, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Ersten Erkenntnissen zufolge erschien der Täter erstmals gegen 10:15 Uhr in dem Massagesalon und erkundigte sich nach einer Massage. Die Geschädigte vereinbarte mit ihm einen Termin am selben Tag um 12 Uhr. Als der Unbekannte wie besprochen zurückkehrte, führte er zwei Messer mit sich. Er bedrohte die 56-Jährige und vergewaltigte sie.

Der Beschuldigte soll circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen langen, schwarzen Bart und war mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und hohen, schwarzen Armee-Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er einen dunkelblauen Hut und eine Sonnenbrille. Die beiden Messer führte er an der Hüfte mit sich.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Das Phantombild ist unter folgendem Link für sechs Monate abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/179518

Nach Beendigung der Frist ist das Bild zu löschen.

Hinweise nimmt die Polizei Münster telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-0 und auf jeder Polizeiwache entgegen. Von der Erstellung anonymer Anzeigen über die Internetwache NRW bitten die Ermittler abzusehen.

Hinweis zu Ihrer Sicherheit

Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an! In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:30

    POL-MS: Einbruch in Gievenbecker Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (03.09., 09:30 bis 09:50 Uhr) sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Nünningfeld eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln der Terassentür in das Haus. Im Inneren durchwühlten sie in zwei Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:19

    POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 11-Jährige leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (02.09., 07:45 Uhr) ist es auf der Manfred-von-Richthofen-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 19-jährige Autofahrer von der Manfred-von-Richthofen-Straße nach links in den Mauritz-Lindenweg abbiegen, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren