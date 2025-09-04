Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gievenbecker Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (03.09., 09:30 bis 09:50 Uhr) sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Nünningfeld eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln der Terassentür in das Haus. Im Inneren durchwühlten sie in zwei Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und Parfum und flüchteten anschließend.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell