Polizei Münster

POL-MS: Zeugin bemerkt Fahrraddiebstahl - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Mittwochnacht (03.09., 02:30 Uhr) ist es im Hafenweg zu einem versuchten Fahrraddiebstahl gekommen. Die Täter konnten festgenommen werden und sind mittlerweile in Untersuchungshaft.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, nach dem sie durch den Funkenflug eines Winkelschleifers auf zwei Männer aufmerksam wurde, die an einem Fahrrad hantierten. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die beiden Täter nach einem kurzen Fluchtversuch.

Die Beamten nahmen den 40-jährigen Deutschen und den 30-jährigen Polen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Männer am Mittwoch (03.09.) beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell