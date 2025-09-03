Polizei Münster

POL-MS: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt - 36-Jähriger fährt E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (02.09., 05:19 Uhr) ist es an der Kreuzung der Friedrich-Ebert-Straße und Annenstraße zu einem Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers gekommen. Der 36-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 36-jährige Osnabrücker aufgrund von Alkoholeinfluss während der Fahrt mit seinem E-Scooter gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Anschließend wurde der 36-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie sich, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen oder bestellen Sie ein Taxi.

