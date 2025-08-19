Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Mülltonnen in der Innenstadt angezündet

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Gegen 00:50 Uhr zündete eine Unbekannter in der Regierungsstraße zwei Mülltonnen an. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr brannten beide 240-Liter-Behälter aus und wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung wurden aufgenommen. (DS)

