Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand auf dem Wiesenhügel

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es auf dem Erfurter Wiesenhügel zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto. Gegen 02:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen Honda an. Das Fahrzeug brannte daraufhin vollständig aus, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Flammen griffen auch auf einen daneben abgestellten Porsche über. Auch dieses Auto wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat am 19.08.2025 gegen 02:00 Uhr im Bereich des Holunderweg 3 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0214999 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

