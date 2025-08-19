PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verfolgungsfahrt endet in Unterhose und mit mehreren Strafanzeigen

Erfurt (ots)

Montagmorgen lieferte sich ein 43-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 09:30 Uhr sollte der Mercedes-Fahrer in der Straße Zum Weinberg in Erfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, flüchtete er allerdings mit hoher Geschwindigkeit bis in eine Sackgasse. Dort ließ er sein Auto zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnten den Mann kurze Zeit später stellen, allerdings nur noch in Unterhose. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Methamphetamin und Cannabis. Zudem besaß der 43-Jährige keinen Führerschein. An seinem Mercedes stellten die Beamten unerlaubtes Zubehör fest: Neben einem Blaulicht war eine LED-Anzeige verbaut, mit der sich Texte einblenden ließen. Außerdem waren die Kennzeichen lediglich mit Klett befestigt, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen. Die Polizisten stellten das verbotene Zubehör sowie das Handy des Mannes sicher, brachten ihn zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Amtsanmaßung sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

