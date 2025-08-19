PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher ließ sich einschließen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden kam es am vergangenen Wochenende zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Firma. Nach ersten Erkenntnissen ließ sich ein bislang Unbekannter nach einer Veranstaltung einschließen. Mit einem unbekannten Werkzeug entfernte der Täter anschließend mehrere Vorhängeschlösser und verschaffte sich so Zugang zu verschiedenen Schränken. Daraus stahl er mehrere Werkzeuge sowie eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Danach verließ er das Gebäude über eine Fluchttür. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und wertet derzeit auch Videoaufzeichnungen aus. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

