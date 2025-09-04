Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 11-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (02.09., 07:45 Uhr) ist es auf der Manfred-von-Richthofen-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 19-jährige Autofahrer von der Manfred-von-Richthofen-Straße nach links in den Mauritz-Lindenweg abbiegen, als die 11-Jährige mit ihrem Fahrrad stadteinwärts über den dortigen Fahrradschutzstreifen fuhr. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß.

Die 11-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde durch die angeforderten Rettungskräfte behandelt und in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell