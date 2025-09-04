PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 11-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (02.09., 07:45 Uhr) ist es auf der Manfred-von-Richthofen-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 19-jährige Autofahrer von der Manfred-von-Richthofen-Straße nach links in den Mauritz-Lindenweg abbiegen, als die 11-Jährige mit ihrem Fahrrad stadteinwärts über den dortigen Fahrradschutzstreifen fuhr. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß.

Die 11-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde durch die angeforderten Rettungskräfte behandelt und in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:58

    POL-MS: Zeugin bemerkt Fahrraddiebstahl - Richter ordnet Untersuchungshaft an

    Münster (ots) - Mittwochnacht (03.09., 02:30 Uhr) ist es im Hafenweg zu einem versuchten Fahrraddiebstahl gekommen. Die Täter konnten festgenommen werden und sind mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, nach dem sie durch den Funkenflug eines Winkelschleifers auf zwei Männer aufmerksam wurde, die an einem Fahrrad ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:41

    POL-MS: Diebstahl in Coerde - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Donnerstagabend (28.08., 21:30 Uhr) hat ein unbekannter Täter einen Koffer mit mehreren Uhren aus einer Wohnung im Nerzweg entwendet. Laut Aussagen des 86-jährigen Geschädigten sei der Tatverdächtige gegen 20:45 Uhr bei ihm aufgetaucht, um angeblich über einen zu verkaufenden E-Scooter zu sprechen. Der Tatverdächtige fragte den Senior anschließend nach Uhren. Als Bezahlung bot er ihm mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren