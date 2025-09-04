POL-MS: Fahrradfahrer mit gestohlenem E-Scooter in der Hand unterwegs - Polizei deckt Diebstahl auf
Münster (ots)
Am Mittwochmittag (03.09., 13:21 Uhr) haben Polizisten in der Bremer Straße einen 35-jährigen Fahrradfahrer beobachten können, der während der Fahrt einen E-Scooter an der Hand führte.
Bei einer anschließenden Kontrolle des Mannes und Überprüfung des E-Scooters stellten die Beamten fest, dass der Scooter am Dienstag (02.09.) aus der Stubengasse gestohlen wurde. Die Polizisten stellten den E-Scooter sicher und händigten ihn an die berechtigte Eigentümerin aus.
Den 35-Jähirgen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.
