PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer mit gestohlenem E-Scooter in der Hand unterwegs - Polizei deckt Diebstahl auf

Münster (ots)

Am Mittwochmittag (03.09., 13:21 Uhr) haben Polizisten in der Bremer Straße einen 35-jährigen Fahrradfahrer beobachten können, der während der Fahrt einen E-Scooter an der Hand führte.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Mannes und Überprüfung des E-Scooters stellten die Beamten fest, dass der Scooter am Dienstag (02.09.) aus der Stubengasse gestohlen wurde. Die Polizisten stellten den E-Scooter sicher und händigten ihn an die berechtigte Eigentümerin aus.

Den 35-Jähirgen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:30

    POL-MS: Einbruch in Gievenbecker Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (03.09., 09:30 bis 09:50 Uhr) sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Nünningfeld eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln der Terassentür in das Haus. Im Inneren durchwühlten sie in zwei Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:19

    POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 11-Jährige leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (02.09., 07:45 Uhr) ist es auf der Manfred-von-Richthofen-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 19-jährige Autofahrer von der Manfred-von-Richthofen-Straße nach links in den Mauritz-Lindenweg abbiegen, als ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:58

    POL-MS: Zeugin bemerkt Fahrraddiebstahl - Richter ordnet Untersuchungshaft an

    Münster (ots) - Mittwochnacht (03.09., 02:30 Uhr) ist es im Hafenweg zu einem versuchten Fahrraddiebstahl gekommen. Die Täter konnten festgenommen werden und sind mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, nach dem sie durch den Funkenflug eines Winkelschleifers auf zwei Männer aufmerksam wurde, die an einem Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren