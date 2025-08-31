PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Blechschaden nach Kfz-Rennen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen gerufen. Bei Eintreffen bot sich den eingesetzten Beamten ein großflächiges Schadensbild. Ein PKW Audi A 6 mit Recklinghäuser Stadtkennung stand völlig beschädigt frontal vor einer Hauswand, ein weiteres Fahrzeug, ein in Gelsenkirchen zugelassener VW Golf ein paar Meter weiter beschädigt zwischen Grünfläche und einem Metallzaun. Personen waren nicht vor Ort. Erst während der Unfallaufnahme gab sich ein 26jähriger Bulgare als Halter und Fahrzeugführer des Audi zu erkennen. Das andere beschädigte Fahrzeug habe laut Zeugen an der Unfallörtlichkeit geparkt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben des 26jährigen Bulgaren, der Tatsache, dass er keine Verletzungen aufwies und aufgrund von Angaben unabhängiger Zeugen ergab sich der Verdacht, dass es zuvor ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gegeben und sich der tatsächliche Fahrzeugführer des Audi unerlaubt entfernt habe. Der Audi wurde zur Beweissicherung und der Führerschein des 26jährigen Bulgaren vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Verletzte wurden nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und beteiligten Personen geben können, werden gebeten sich an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 2160 auf der Leitstelle oder unter 0209 365 6200 bei der Verkehrsinspektion 2 zu wenden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 14:29

    POL-GE: Wer kennt den tatverdächtigen Dieb? - Öffentlichkeitsfahndung

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen von Montag, 7. April 2025, in Horst. Der Unbekannte steht im Verdacht, gegen 11.40 Uhr, die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos an der Schloßstraße eingeschlagen und eine ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 13:18

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Totschlag

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht dringend nach einem Mann. Er steht im Verdacht, am Mittwoch, 27. August 2025, um 18.57 Uhr zwei Männer durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Das Verbrechen ereignete sich im fußläufigen Teil der Bochumer Straße in der Neustadt. Hier unsere Pressemitteilung dazu: ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 10:52

    POL-GE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Verkehrsbeeinträchtigung

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 44jährige Gelsenkirchenerin befuhr am Freitag, 29.08.2025, gegen 14:20 Uhr, mit ihrem PKW, Chevrolet, die Grenzstraße in Fahrtrichtung Westen und bog nach links in die Kurt-Schumacher-Str. ab. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden PKW, Ford, eines 44jährigen Gelsenkircheners, so dass beide Fahrzeuge mittig der Kreuzung miteinander ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren