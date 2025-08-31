Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Blechschaden nach Kfz-Rennen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen gerufen. Bei Eintreffen bot sich den eingesetzten Beamten ein großflächiges Schadensbild. Ein PKW Audi A 6 mit Recklinghäuser Stadtkennung stand völlig beschädigt frontal vor einer Hauswand, ein weiteres Fahrzeug, ein in Gelsenkirchen zugelassener VW Golf ein paar Meter weiter beschädigt zwischen Grünfläche und einem Metallzaun. Personen waren nicht vor Ort. Erst während der Unfallaufnahme gab sich ein 26jähriger Bulgare als Halter und Fahrzeugführer des Audi zu erkennen. Das andere beschädigte Fahrzeug habe laut Zeugen an der Unfallörtlichkeit geparkt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben des 26jährigen Bulgaren, der Tatsache, dass er keine Verletzungen aufwies und aufgrund von Angaben unabhängiger Zeugen ergab sich der Verdacht, dass es zuvor ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gegeben und sich der tatsächliche Fahrzeugführer des Audi unerlaubt entfernt habe. Der Audi wurde zur Beweissicherung und der Führerschein des 26jährigen Bulgaren vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Verletzte wurden nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und beteiligten Personen geben können, werden gebeten sich an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 2160 auf der Leitstelle oder unter 0209 365 6200 bei der Verkehrsinspektion 2 zu wenden.

