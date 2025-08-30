Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Totschlag

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht dringend nach einem Mann. Er steht im Verdacht, am Mittwoch, 27. August 2025, um 18.57 Uhr zwei Männer durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Das Verbrechen ereignete sich im fußläufigen Teil der Bochumer Straße in der Neustadt. Hier unsere Pressemitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6105965 Da unmittelbar eingeleitete und andauernde Fahndungsmaßnahmen bisher nicht zum Erfolg geführt haben, hat das zuständige Amtsgericht die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Wenn Sie den Gesuchten sehen, wählen Sie den Notruf 110. Haben Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort, wenden Sie sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder des gesuchten Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/178949

