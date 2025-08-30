Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizei und KOD

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, wurde die Polizei gegen 18:00 Uhr zur Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Gelsenkirchen zur Königswiese in Buer gerufen. Im Park gegenüber des Marienhospitals habe der KOD aufgrund einer Ordnungswidrigkeit eines 51jährigen Gelsenkircheners Maßnahmen gegen diesen verhängen wollen. Sowohl gegenüber den Mitarbeitern der Stadt, als auch gegenüber den hinzugekommenen Beamten zeigte sich der 51jährige zunächst verbal äußerst aggressiv, um dann die Fäuste zu erheben. Zum Zwecke der Eigensicherung und Durchsuchung der Person sollte diese nun gefesselt werden. Hiergegen leistete diese Widerstand und baute sich aufbrausend vor den eingesetzten Kräften auf. Er konnte überwältigt und zu Boden gebracht werden. Hier versuchte er, einen Beamten zu beißen und durch Strampeln mit den Beinen, die Maßnahme zu verhindern. Während aller Maßnahmen beleidigte die Person die eingesetzten Kräfte aufs Übelste. Einen Transport mit einem Gefangentransporter verhinderte er durch erheblichen Widerstand, indem er um sich trat, "Kopfstöße" verteilte und nach den Kräften spuckte. Hierbei wurden Mitarbeiter des KOD, als auch Beamte leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Letztendlich wurde ein Rettungswagen angefordert und der Randalierer auf der Trage fixiert. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, wurde durch den Eilrichter eine Blutprobe angeordnet. Durch die Widerstandshandlung verletzte der 51jährige sich an beiden Armen und am rechten Auge.

