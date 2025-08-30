Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Verletztem nach Familienstreit

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Schalke auf der Franz-Bielefeld-Str. Höhe Königsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit dem PKW eines 19jährigen und dem Fahrrad eines 43jährigen Gelsenkircheners, wobei der Radfahrer aufgeladen und leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernt sich, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Beteiligten um Vater und Sohn handelte. Nach vorherigen familiären Streitigkeiten wurde der 19jährige am 26.08.2025 aufgrund häuslicher Gewalt der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Gegen das Rückkehrverbot verstieß er mehrfach. Dieser stellte sich nur kurze Zeit später auf der Wache Süd. Als ihm eröffnet wurde, dass er ins Polizeigewahrsam verbracht werden sollte, wurde er aggressiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Er konnte überwältigt und in die Zelle verbracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug und das Fahrrad des Vaters wurden als Beweismittel sichergestellt. Der Führerschein des 19jährigen wurde ebenfalls einbehalten. Bei der Widerstandshandlung erlitt er leichte Kratzer, die eingesetzten Beamten verblieben unverletzt und dienstfähig. Ein vorsätzliches Zufahren auf den Vater, um diesen zu verletzen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 19jährigen wird ein längerfristiges Gewahrsam geprüft.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell