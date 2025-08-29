POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter und Sohn
Mannheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 41-jährigen Mutter und ihrem zweijährigen Sohn (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102693) wird hiermit zurückgenommen. Die seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 vermisste Frau konnte zwischenzeitlich im Bundesgebiet angetroffen werden. Sie und ihr Sohn sind wohlauf.
Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell