POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter und Sohn

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 41-jährigen Mutter und ihrem zweijährigen Sohn (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102693) wird hiermit zurückgenommen. Die seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 vermisste Frau konnte zwischenzeitlich im Bundesgebiet angetroffen werden. Sie und ihr Sohn sind wohlauf.

Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 29.08.2025 – 11:39

    POL-MA: Mannheim: Bei Einbruch in Schule Bargeld und Werkzeug erbeutet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Mannheim-Gartenstadt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeuge und ein Tresor mit Bargeld entwendet. Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr zunächst das Hoftor zum Schulgelände im Anemonenweg auf und fuhren mit einem unbekannten Fahrzeug auf den ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:37

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Schule im Stadtteil Käfertal eingebrochen. Unbekannte brachen die Eingangstür des Schulgebäudes in der Wasserwerkstraße auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier suchten sie zielstrebig das Sekretariat auf, wo sie Schränke öffneten und durchwühlten. Hier fiel ihnen ein Tresor in die Hände, den sie gewaltsam aus dem Schrank entfernten und ...

    mehr
