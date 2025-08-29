Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter und Sohn

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 41-jährigen Mutter und ihrem zweijährigen Sohn (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102693) wird hiermit zurückgenommen. Die seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 vermisste Frau konnte zwischenzeitlich im Bundesgebiet angetroffen werden. Sie und ihr Sohn sind wohlauf.

Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

