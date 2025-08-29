Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Einbruch in Schule Bargeld und Werkzeug erbeutet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Mannheim-Gartenstadt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeuge und ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr zunächst das Hoftor zum Schulgelände im Anemonenweg auf und fuhren mit einem unbekannten Fahrzeug auf den Schulhof. Hier drangen sie in das Schulgebäude ein und suchten das Zimmer des Hausmeisters auf, wo sie eine Tasche mit Elektrowerkzeugen mitgehen ließen. Anschließend begaben sie sich in die Räume der Schulleitung und des Sekretariats. Hier öffneten sie, teilweise gewaltsam, Schränke und Schubladen und durchwühlten sie. Dabei stießen sie auf einen Tresor, den sie aus der Verankerung rissen und mitnahmen und in das Fahrzeug luden. Anschließend entfernten sie sich mit dem Fahrzeug vom Tatort. Der Tresor konnte am Donnerstagvormittag im nahegelegenen Wald aufgefunden werden. Er war aufgebrochen und aus dem Inneren wurde lediglich das Bargeld entnommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, wie unbekannte Personen und Fahrzeuge auf dem Schulhof, gemacht haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

